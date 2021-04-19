О нас
Report Georgia
Аудио новости

Метеорологи: 2020-й год стал одним из трех самых жарких в истории

Метеорологи: 2020-й год стал одним из трех самых жарких в истории Замедление темпов роста экономики из-за пандемии не остановило глобальное потепление, 2020 год стал одним из трех самых жарких в истории.
Экология
19 апреля 2021 г. 20:05
Метеорологи: 2020-й год стал одним из трех самых жарких в истории

Замедление темпов роста экономики из-за пандемии не остановило глобальное потепление, 2020 год стал одним из трех самых жарких в истории.

Как передает Report, об этом говорится в докладе "Глобальный климат" Всемирной метеорологической организации (ВМО), презентация которого прошла в понедельник в штаб-квартире ООН.

"Связанное с пандемией замедление экономики не смогло остановить изменение климата", - говорится в докладе ВМО.

Согласно исследованию, "2020-й год стал одним из трех самых жарких в истории метеонаблюдений, несмотря на охлаждающий эффект от явления "Ла-Нинья".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое читаемое

Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
13 апреля 2021 г. 17:14
Минэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев
ФотоМинэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев
16 апреля 2021 г. 11:42
Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку - ОБНОВЛЕНО
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку - ОБНОВЛЕНО
13 апреля 2021 г. 00:13
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
19 апреля 2021 г. 17:24
В Хачмазе простились с шехидом Отечественной войны
ФотоВ Хачмазе простились с шехидом Отечественной войны
16 апреля 2021 г. 12:35
Президент Азербайджана: Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена
Президент Азербайджана: Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена
13 апреля 2021 г. 11:25
Стали известны первые полуфиналисты Лиги Чемпионов
ВидеоСтали известны первые полуфиналисты Лиги Чемпионов
14 апреля 2021 г. 01:21
Азербайджан выразил протест Евросоюзу
Азербайджан выразил протест Евросоюзу
16 апреля 2021 г. 20:36
Яшар Ахмедли из Amazon: Родина – понятие навеки, независимо от того, где ты живешь
ФотоЯшар Ахмедли из Amazon: Родина – понятие навеки, независимо от того, где ты живешь
17 апреля 2021 г. 13:56
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида
16 апреля 2021 г. 09:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi