Метеорологи: 2020-й год стал одним из трех самых жарких в истории

Замедление темпов роста экономики из-за пандемии не остановило глобальное потепление, 2020 год стал одним из трех самых жарких в истории.

Замедление темпов роста экономики из-за пандемии не остановило глобальное потепление, 2020 год стал одним из трех самых жарких в истории.

Как передает Report, об этом говорится в докладе "Глобальный климат" Всемирной метеорологической организации (ВМО), презентация которого прошла в понедельник в штаб-квартире ООН.

"Связанное с пандемией замедление экономики не смогло остановить изменение климата", - говорится в докладе ВМО.

Согласно исследованию, "2020-й год стал одним из трех самых жарких в истории метеонаблюдений, несмотря на охлаждающий эффект от явления "Ла-Нинья".