МЭПР: Высота волн на Каспии достигла 7 метров - ОБНОВЛЕНО

Обнародована наблюдаемая в Азербайджане фактическая погода.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, по данным на 20:00 скорость северо-западного ветра в Баку достигала 35 м/с, в Сумгайыте и Пираллахи 34 м/с, на Нефтяных камнях 31 м/с, а высота волн на Каспии достигла 7 метров.

В Халтане, Гырызе, Хыналыге, Шахдаге выпал снег.

*** 17:53

Обнародована наблюдаемая в Азербайджане фактическая погода.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, по данным на 16:00 скорость северо-западного ветра достигала 34 м/с в Нафталане, 33 м/с в Пираллахи, 30 м/с в Тертере, 28 м/с в Баку и Сумгайыте, 24 м/с на склоне Баилово, 24 м/с в Хачмазе и Гум адасы, 23 м/с в Дашкесане, 22 м/с в Барде, 21 м/с в Чилове, 20 м/с в Агдаме и Набрани, 18 м/с в Зардабе, 17 м/с в Бина и Забрате, 16 м/с в Гойтепе и Шабране и 23 м/с на Нефтяных камнях.

По данным станции на Нефтяных камнях, высота волн на Каспии достигла 5 метров.

В Дашкесане, Гедабеке, Гырызе, Сарибаше и Шахдаге выпал снег.