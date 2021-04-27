О нас
Report Georgia
Аудио новости

МЭПР: Ветер утихнет к ночи

МЭПР: Ветер утихнет к ночи Усиление ветра наблюдалось и в регионах страны
Экология
27 апреля 2021 г. 13:42
МЭПР: Ветер утихнет к ночи

Наблюдаемые сегодня ветреные погодные условия характерны для Баку.

Как отметила руководитель Национальной гидрометслужбы МЭПР Умайра Тагиева, сегодня антициклон, протянувшийся с района Черного моря до Закавказья, привел к усилению ветра.

В результате, на данный момент фактическая скорость ветра в Баку и на Абшероне составляет 20 - 27 метров в секунду, а высота волн 2.5 метра. Также количество пыли в воздухе превышает норму в 1.8 раза. Но ближе к ночи ожидается, что ветер стихнет, а это приведет к уменьшению количества пыли в воздухе.

Следует отметить, что усиление ветра наблюдалось и в регионах страны. Например, в Дашкесане было зафиксировано 25 м/с, Нафталанском районе 24 м/с, Гяндже 20м/с, а в Барде, Тертере, Шеки, Шамкире от 15 до 18 м/с.

У.Тагиева отметила, что в ближайшие 3 дня в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северного ветра составит 8-13 м/с, с порывами до 15-18 м/с.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ETSN: Külək gecəyə doğru səngiyəcək

Новости партнеров

Самое важное

Китай безвозмездно отправил в Азербайджан 150 тысяч доз вакцины
ФотоКитай безвозмездно отправил в Азербайджан 150 тысяч доз вакцины
27 апреля 2021 г. 13:29
Состав ЦИК сформирован заново
Состав ЦИК сформирован заново
27 апреля 2021 г. 12:29
Глава Шамкирской ИВ отстранен от должности
Глава Шамкирской ИВ отстранен от должности
27 апреля 2021 г. 11:41
Мехрибан Алиева поделилась публикациями из Зангиланского района в Instagram 
Мехрибан Алиева поделилась публикациями из Зангиланского района в Instagram 
26 апреля 2021 г. 23:04
Ильхам Алиев: «Мы восстановим все освобожденные территории»
Ильхам Алиев: «Мы восстановим все освобожденные территории»
26 апреля 2021 г. 22:56
Президент и первая леди побывали в Джебраиле и Зангилане
Президент и первая леди побывали в Джебраиле и Зангилане
26 апреля 2021 г. 20:08
Три брата из Агджабеди подорвались на мине, есть погибший
Три брата из Агджабеди подорвались на мине, есть погибший
26 апреля 2021 г. 19:26
Ильхам Алиев: Азербайджан стремится обеспечить в регионе устойчивый мир и безопасность
Ильхам Алиев: Азербайджан стремится обеспечить в регионе устойчивый мир и безопасность
26 апреля 2021 г. 14:04
Глава государства: В Азербайджане вакцинировано 14% населения
Глава государства: В Азербайджане вакцинировано 14% населения
26 апреля 2021 г. 14:00
Президент Азербайджана выступил на 77-й сессии ЭСКАТО
Президент Азербайджана выступил на 77-й сессии ЭСКАТО
26 апреля 2021 г. 13:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi