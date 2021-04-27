МЭПР: Ветер утихнет к ночи

Усиление ветра наблюдалось и в регионах страны

Наблюдаемые сегодня ветреные погодные условия характерны для Баку.

Как отметила руководитель Национальной гидрометслужбы МЭПР Умайра Тагиева, сегодня антициклон, протянувшийся с района Черного моря до Закавказья, привел к усилению ветра.

В результате, на данный момент фактическая скорость ветра в Баку и на Абшероне составляет 20 - 27 метров в секунду, а высота волн 2.5 метра. Также количество пыли в воздухе превышает норму в 1.8 раза. Но ближе к ночи ожидается, что ветер стихнет, а это приведет к уменьшению количества пыли в воздухе.

Следует отметить, что усиление ветра наблюдалось и в регионах страны. Например, в Дашкесане было зафиксировано 25 м/с, Нафталанском районе 24 м/с, Гяндже 20м/с, а в Барде, Тертере, Шеки, Шамкире от 15 до 18 м/с.

У.Тагиева отметила, что в ближайшие 3 дня в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северного ветра составит 8-13 м/с, с порывами до 15-18 м/с.