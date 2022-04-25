МЭПР: В течение ближайших дней количество пыли в воздухе будет превышать норму

"Сегодня с полудня на территорию Азербайджана с восточным и юго-восточным ветрами проникли массы пыли из Центральной Азии".

"Сегодня с полудня на территорию Азербайджана с восточным и юго-восточным ветрами проникли массы пыли из Центральной Азии".

Как передает Report, об этом сообщила начальник Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева.

“Согласно данным, полученным с автоматических станций, в настоящее время содержание пыли в воздухе до двух раз превышает норму в Низаминском, Хатаинском и Сабаильском районах”, - сказала У.Тагиева.

По словам начальника службы, в течение ближайших двух дней количество пыли в воздухе будет превышать норму.