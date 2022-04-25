О нас
Аудио новости

МЭПР: В течение ближайших дней количество пыли в воздухе будет превышать норму

МЭПР: В течение ближайших дней количество пыли в воздухе будет превышать норму "Сегодня с полудня на территорию Азербайджана с восточным и юго-восточным ветрами проникли массы пыли из Центральной Азии".
Экология
25 апреля 2022 г. 18:52
МЭПР: В течение ближайших дней количество пыли в воздухе будет превышать норму

"Сегодня с полудня на территорию Азербайджана с восточным и юго-восточным ветрами проникли массы пыли из Центральной Азии".

Как передает Report, об этом сообщила начальник Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева.

“Согласно данным, полученным с автоматических станций, в настоящее время содержание пыли в воздухе до двух раз превышает норму в Низаминском, Хатаинском и Сабаильском районах”, - сказала У.Тагиева.

По словам начальника службы, в течение ближайших двух дней количество пыли в воздухе будет превышать норму.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ETSN: "Havada toz dumanının qısa müddət davam edəcəyi gözlənilir"

Экслюзивные новости

ВОЗ: Cмертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии
ВОЗ: Cмертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии
22 апреля 2022 г. 16:13
В Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести
ФотоВ Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести
22 апреля 2022 г. 13:07
Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
21 апреля 2022 г. 19:07
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
21 апреля 2022 г. 11:38
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
20 апреля 2022 г. 21:11
Названы причины подорожания помидоров в стране
Названы причины подорожания помидоров в стране
20 апреля 2022 г. 17:40
ФАО поддержит восстановление заповедника в Зангиланском районе в 2023 году
ФАО поддержит восстановление заповедника в Зангиланском районе в 2023 году
19 апреля 2022 г. 17:18
Глава военной администрации о последней обстановке в Харькове
Глава военной администрации о последней обстановке в Харькове
19 апреля 2022 г. 13:34
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2021 год
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2021 год
19 апреля 2022 г. 12:54
Мэр: В Сумах полностью разрушены дома вдоль 8 улиц
Мэр: В Сумах полностью разрушены дома вдоль 8 улиц
18 апреля 2022 г. 17:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi