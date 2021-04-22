МЭПР: В Мингячевирском водохранилище накоплен достаточный запас воды

Накопленный в водохранилище запас воды позволит избежать проблем с водоснабжением в летний сезон

"В Мингячевирском водохранилище применен режим в связи с запасом воды и контролируется каждый кубометр".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции 22 апреля заявил начальник отдела управления водными ресурсами Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Муталлим Абдулгасанов.

По его словам, накопленный в водохранилище запас воды позволит избежать проблем с водоснабжением в летний сезон: "По имеющейся у нас информации, в этом водохранилище накоплено достаточно запасов воды по сравнению с прошлым годом. Учитывая, что в настоящее время период многоводья, накопилось достаточно воды в Куре. Случаи чрезмерного и несанкционированного подключения также почти исключены".

Начальник отдела добавил, что на сегодняшний день в Баку достаточно проблем, связанных с утечками воды: "Работы по устранению проблем относятся именно к ОАО "Азерсу".