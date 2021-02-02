О нас
Report Georgia
Аудио новости

МЭПР: Лачинский район богат полезными ископаемыми

МЭПР: Лачинский район богат полезными ископаемыми “На территории Лачинского района имеется большое количество месторождений полезных ископаемых. Лачин также отличается наличием многочисленных минеральных источников".
Экология
2 февраля 2021 г. 17:13
МЭПР: Лачинский район богат полезными ископаемыми

“На территории Лачинского района имеется большое количество месторождений полезных ископаемых. Лачин также отличается наличием многочисленных минеральных источников".

Как передает Report, об этом на "Экспертном часе" сказал начальник Службы геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Али Алиев.

Начальник службы отметил, что в районе имеются смешанные и богатые месторождения полезных ископаемых: “Думаю, в самое ближайшее время это послужит созданию и развитию там различных горнодобывающих отраслей”.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Ministry of Ecology: Lachin district rich in mineral resources
Версия на азербайджанском языке ETSN: Laçın ərazisində çoxlu sayda faydalı qazıntı yataqları var

Новости партнеров

Самое важное

МВД Азербайджана предупреждает: проведение свадеб и обручений запрещено 
МВД Азербайджана предупреждает: проведение свадеб и обручений запрещено 
2 февраля 2021 г. 17:39
СГБ вычислила врача, распространявшего ложную информацию о коронавирусе
СГБ вычислила врача, распространявшего ложную информацию о коронавирусе
2 февраля 2021 г. 17:00
Грандиозный аэропорт на месте руин
ФотоГрандиозный аэропорт на месте руин
2 февраля 2021 г. 15:20
В Азербайджане повысят пенсии, пособия и стипендии
В Азербайджане повысят пенсии, пособия и стипендии
2 февраля 2021 г. 14:59
В Азербайджане будет увеличен обхват адресной помощи
В Азербайджане будет увеличен обхват адресной помощи
2 февраля 2021 г. 14:50
ВОЗ: Не стоит думать, что новые мутации не придут в Азербайджан
ВОЗ: Не стоит думать, что новые мутации не придут в Азербайджан
2 февраля 2021 г. 14:46
Ильхам Алиев принял зампреда Партии националистического движения Турции
Ильхам Алиев принял зампреда Партии националистического движения Турции
2 февраля 2021 г. 13:04
Армения нарушила режим прекращения огня в Газахском направлении границы
Армения нарушила режим прекращения огня в Газахском направлении границы
2 февраля 2021 г. 10:06
Камеры безопасности на улицах Баку
Камеры безопасности на улицах Баку
2 февраля 2021 г. 09:56
Президент: Я объявил Шушу культурной столицей, а не столицей чиновников
Президент: Я объявил Шушу культурной столицей, а не столицей чиновников
2 февраля 2021 г. 01:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi