МЭПР: Лачинский район богат полезными ископаемыми

“На территории Лачинского района имеется большое количество месторождений полезных ископаемых. Лачин также отличается наличием многочисленных минеральных источников".

“На территории Лачинского района имеется большое количество месторождений полезных ископаемых. Лачин также отличается наличием многочисленных минеральных источников".

Как передает Report, об этом на "Экспертном часе" сказал начальник Службы геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Али Алиев.

Начальник службы отметил, что в районе имеются смешанные и богатые месторождения полезных ископаемых: “Думаю, в самое ближайшее время это послужит созданию и развитию там различных горнодобывающих отраслей”.