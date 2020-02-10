МЭПР: В Азербайджане потеплеет на 6 градусов

"Наконец-то, на днях зима показала себя. Можно сказать, что вся территория страны покрылась снежным покровом, толщина которого в среднем достигала 50 см. В высокогорьях температура воздуха опустилась до минус 24 градусов. Даже на Абшеронском полуострове впервые за последние годы было отмечено 2 градуса мороза".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила директор Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, хотя детвора с нетерпением ждала снег, наблюдавшийся сильный ветер, скорость которого достигала 35-38 м/с, разогнал тучи над Абшеронским полуостровом и ожидаемый в Баку снег выпал в районах: "Наблюдающийся сильный ветер, скорость которого до вечера будет временами достигать 30 м/с, ближе к ночи постепенно стихнет. Днем 11 февраля ветер сменится на юго-западный ветер, что приведет к повышению температуры воздуха до 6 градусов. Хотя в большинстве районов снег прекратится, процесс в некоторых южных районах продлится до второй половины дня 11 февраля. В юго-восточной части Абшеронского полуострова вечером и ночью есть вероятность выпадения незначительных осадков в виде снега".