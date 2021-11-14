МЭПР: В Азербайджане ожидается нестабильная погода, выпадет снег

В Азербайджане начиная с 16 ноября, ожидается нестабильная погода, северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с, ночью и утром местами на полуострове до 30-35 м/с. Временами возможны осадки. По сравнению с предыдущими днями температ

В Азербайджане, начиная с 16 ноября ожидается нестабильная погода, северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с, ночью и утром местами на полуострове до 30-35 м/с. Временами возможны осадки. По сравнению с предыдущими днями температура понизится на 4-7 градуса.

Как передает Report, об этом сообщает Национальная гидрометеорологическая служба Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР).

Начиная с восточных районов Азербайджана, с вечера 15 ноября до вечера 16 ноября в регионах ожидается нестабильная погода, временами дожди, местами ливни, в горных районах возможен снегопад. Западный ветер усилится до 15-20 м/с, временами до 28-33 м/с. По сравнению с предыдущими днями температура воздуха понизится на 4-7 градуса. Ожидается повышение уровня воды в реках.