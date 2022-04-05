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МЭПР: Уровень содержания пыли в воздухе находится в пределах нормы

МЭПР: Уровень содержания пыли в воздухе находится в пределах нормы Вчера в стране наблюдалось локальное загрязнение в результате трансграничных, а также сильного северо-западного ветров.
Экология
5 апреля 2022 г. 14:36
МЭПР: Уровень содержания пыли в воздухе находится в пределах нормы

Вчера в стране наблюдалось локальное загрязнение в результате трансграничных, а также сильного северо-западного ветров.

Как сообщает Report, об этом сказала сотрудник Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Гульнара Аббасова.

Она отметила, что вчера в Хатаинском районе Баку количество пыли в воздухе превышало норму в 5,9 раза, в Низаминском районе - в 7,2 раза, в Сабаильском районе - в 8,4 раза, а в Гяндже - в 2,9 раза. Согласно данным, полученным с автоматических станций, концентрация смесей и дисперсных частиц пыли находится в пределах нормы. В связи с погодными условиями в течение дня прогнозируется низкий уровень загрязнения.

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Версия на азербайджанском языке ETSN: "Havada tozun miqdarı norma daxilindədir"

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