МЭПР: Туманная погода является ожидаемым атмосферным явлением

Названа причина туманной погоды в Азербайджане.

Названа причина туманной погоды в Азербайджане.

Как передает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, наблюдаемая на территории Азербайджана туманная погода является ожидаемым атмосферным явлением.

Причина образования инверсионных туманов - охлаждение поверхности в приземном слое атмосферы ночью и понижение температуры воздуха. Слой тумана, образовавшийся над Каспийским морем из-за высокой температуры в относительно верхнем слое атмосферы, проник на Абшеронский полуостров. Малодвижущиеся воздушные массы, слабый ветер в течение ближайших дней стали благоприятными факторами для образования тумана.

Туманная погода сохранится ночью и утром 2 января. При увеличении скорости ветра днем тумана не будет.