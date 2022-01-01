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МЭПР: Туманная погода является ожидаемым атмосферным явлением

МЭПР: Туманная погода является ожидаемым атмосферным явлением Названа причина туманной погоды в Азербайджане.
Экология
1 января 2022 г. 22:15
МЭПР: Туманная погода является ожидаемым атмосферным явлением

Названа причина туманной погоды в Азербайджане.

Как передает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, наблюдаемая на территории Азербайджана туманная погода является ожидаемым атмосферным явлением.

Причина образования инверсионных туманов - охлаждение поверхности в приземном слое атмосферы ночью и понижение температуры воздуха. Слой тумана, образовавшийся над Каспийским морем из-за высокой температуры в относительно верхнем слое атмосферы, проник на Абшеронский полуостров. Малодвижущиеся воздушные массы, слабый ветер в течение ближайших дней стали благоприятными факторами для образования тумана.

Туманная погода сохранится ночью и утром 2 января. При увеличении скорости ветра днем тумана не будет.

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Версия на азербайджанском языке ETSN ölkədə müşahidə edilən dumanlı hava şəraitinin səbəbini açıqlayıb

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