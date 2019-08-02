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МЭПР составил протокол в отношении "Азерсу" из-за высохших в Баку деревьев

​МЭПР составило протокол в отношении "Азерсу" из-за высохших деревьев

В Баку составлен протокол в отношении "Азерсу" из-за высохших деревьев.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов.

Так, обращение, поступившее в министерство в связи с засыханием деревьев по адресу проспект Гейдара Алиева, 103 А, было на месте расследовано сотрудниками Департамента охраны окружающей среды.

Во время разбирательства по названному адресу был обнаружен факт высыхания деревьев во время ремонтных работ, проводимых во дворе здания, принадлежащего ОАО "Азерсу".

По факту в отношении ОАО "Азерсу" составлен протокол, собранные материалы представят в суд.

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