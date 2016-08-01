МЭПР: С момента открытия в Гейгельском национальном парке побывала более 141 тыс. человек

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Обнародована статистика по туристам, посетившим в этом году Гейгельский национальный парк.

В ответ на запрос Report руководитель пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Ирада Ибрагимова сказала, что за истекший период 2016 года Гейгельский национальный парк посетили 7 тыс. туристов: "С 10-го августа прошлого года по конец 2015 года количество посетителей национального парка превысило 71 тыс. человек, то есть за год его посетила более 141 тыс. туристов. С каждым днем число посетителей парка растет".

По словам И.Ибрагимовой, туристы передвигаются по территории по специально установленным маршрутам и направлениям: "В Гейгельском национальном парке для них созданы все условия. Для детей вход на территорию парка бесплатен, а стоимость билета для взрослых - 2 маната".

Пресс-секретарь МЭПР отметила, что с января этого года по сегодняшний день национальные парки на территории Азербайджана посетили 72 058 туристов.

Отметим, что в Азербайджане действуют 9 национальных парков, 11 государственных природных заповедников и 24 государственных памятника природы.