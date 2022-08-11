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МЭПР: Рядом с грязевым вулканом нет населенных пунктов

МЭПР: Рядом с грязевым вулканом нет населенных пунктов Рядом с извергшимся сегодня утром грязевым вулканом "Локбатан" в Гарадагском районе города Баку нет населенных пунктов.
Экология
11 августа 2022 г. 12:35
МЭПР: Рядом с грязевым вулканом нет населенных пунктов

Рядом с извергшимся сегодня утром грязевым вулканом "Локбатан" в Гарадагском районе города Баку нет населенных пунктов.

Об этом Report сообщила официальный представитель Службы охраны биоразнообразия Арзу Бабаева.

Она отметила, что в настоящее время специалисты Министерства экологии и природных ресурсов изучают явление и его последствия. Грязевой вулкан "Локбатан" расположен в 15 км к юго-западу от Баку на одноименном нефтедобывающем месторождении на берегу Каспийского моря. Грязевой вулкан "Локбатан" является одним из 5 самых активных грязевых вулканов в мире. С 1810 года по сегодняшний день вулкан извергался 25 раз. Последний раз извержение вулкана было зафиксировано в 2017 году".

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Версия на азербайджанском языке ETSN: "Palçıq vulkanının ətrafında heç bir yaşayış məntəqəsi yoxdur"

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