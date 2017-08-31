МЭПР распространил сообщение в связи с пожаром в лесу в Огузе

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в третьем округе Хачмазского лесничества Огузского предприятия по охране и восстановлению лесов произошел пожар.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов, к месту пожара незамедлительно были привлечены сотрудники МЭПР и МЧС.

Из-за того, что территория, охваченная огнем, состоит из крутого и высокого склона, пожарным машинам не удалось забраться на территорию. Для тушения пожара, возникшего в высокогорной местности, используются все возможные средства, в основном ручной труд.

В министерстве сообщили, что в связи с жаркой и ветреной погодой возникли трудности в тушении пожара.

В настоящее время принимаются меры по тушению и пресечению распространения пожара на другие территории.