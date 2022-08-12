МЭПР раскрыл причину пылевого тумана в Баку

Согласно информации, полученной сегодня в 18:00 от автоматических станций, в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода.

Согласно информации, полученной сегодня в 18:00 от автоматических станций, в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода.

Об этом Report сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, причиной тому является проникновение на территорию страны воздушных масс с юго-восточного направления: "Наблюдаемая пыльная погода носит трансграничный характер".

Г.Мамедова отметила, что дисперсные частицы пыли были зафиксированы в Хатаинском районе в 2,6 раза, Низаминском в 2,5 раза, Сабаильском в 2,7 раза выше нормы.