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МЭПР раскрыл причину пылевого тумана в Баку

МЭПР раскрыл причину пылевого тумана в Баку Согласно информации, полученной сегодня в 18:00 от автоматических станций, в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода.
Экология
12 августа 2022 г. 19:52
МЭПР раскрыл причину пылевого тумана в Баку

Согласно информации, полученной сегодня в 18:00 от автоматических станций, в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода.

Об этом Report сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, причиной тому является проникновение на территорию страны воздушных масс с юго-восточного направления: "Наблюдаемая пыльная погода носит трансграничный характер".

Г.Мамедова отметила, что дисперсные частицы пыли были зафиксированы в Хатаинском районе в 2,6 раза, Низаминском в 2,5 раза, Сабаильском в 2,7 раза выше нормы.

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Версия на азербайджанском языке ETSN Bakıda toz dumanının müşahidə edilməsinin səbəbini açıqlayıb

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