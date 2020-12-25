МЭПР прокомментировал информацию о резком понижении уровня воды в Каспии

Но одна из уникальных особенностей Каспия заключается в том, что причины этого до сих пор не до конца и однозначно оценены учеными

Поскольку Каспийское море является замкнутым бассейном, здесь периодически происходят колебания уровня воды. Но одна из уникальных особенностей Каспия заключается в том, что причины этого до сих пор не до конца и однозначно оценены учеными.

Заведующий отделом экологической политики Министерства экологии и природных ресурсов Расим Саттар-заде сказал Report, что основным фактором изменения уровня Каспийского моря считается климат его бассейна, и колебания уровня зависят в основном от элементов его водного баланса, то есть от питающих его рек и количества выпадающих осадков, а также от испарений.

По словам Р. Саттар-заде, анализ многолетних исследований свидетельствует о том, что уровень Каспийского моря колебался между -20 и -34 метрами: "В 1977 году уровень моря снизился до -29 метров, достигнув самого низкого уровня, наблюдавшегося в ХХ веке. Однако за 1977-1995 годы уровень воды вырос на 2,5 метра и достиг -26,5 метра. С 1995 года уровень моря вновь начал снижаться. Наиболее заметное снижение (около 1 метра) произошло в 2006-2015 годах. В 2015-2017 годах уровень частично стабилизировался, но вновь начал снижаться".

Представитель министерства отметил, что долгосрочный прогноз динамики уровня моря невозможен: "Поскольку ни один из долгосрочных прогнозов уровня моря, подготовленных на сегодняшний день, не оправдал себя. Учитывая, что уровень Каспия зависит от многих факторов, должен быть составлен точный прогноз, сценарий изменения этих факторов. Из-за достаточной неопределенности факторов, приводящих к колебаниям уровня, к долгосрочному прогнозу, на мой взгляд, следует отнестись скептически”.