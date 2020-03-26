МЭПР призвала граждан оставаться дома - ВИДЕО

В Азербайджане сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) присоединились к кампании «Оставайся дома» с интересным видео в поддержку борьбы с коронавирусом.

Как передает Report, видео, подготовленное сотрудниками министерства, призывает граждан защищать свое здоровье и здоровье своих близких.

"Мы защищаем природу, а вы защищаете себя", "Жизнь от Бога, поддержка от вас, оставайтесь дома, чтобы завтра открылось с вашими близкими". "Оставайтесь дома сегодня, чтобы завтра вы могли наслаждаться приятной погодой со своими близкими" и т.д.