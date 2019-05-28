​МЭПР приступил к мониторингам в связи с пляжным сезоном

"Управление комплексного экологического мониторинга Каспия министерства экологии и природных ресурсов в связи с пляжным сезоном вместе с соответствующими госструктурами приступило к мониторингам экологической ситуации в принадлежащей Азербайджану береговой полосе Каспийского моря, пляжных зонах и имеющих большое рекреационное значение скоплениях песка".

Об этом Report сообщил завотделом министерства Мирсалам Гамбаров.

По его словам, мониторинги охватывают пляжи Баку-Абшерона и Сумгайыта, а в регионах – Набрань-Яламинское направление, Хачмазский и Астара-Лянкяранский регионы, поскольку эти территории подвергаются сильному загрязнению с береговой полосы.

Мирсалам Гамбаров отметил, что мониторинги будут продолжаться до конца сезона: "Я думаю, что за месяц I этап будет завершен и будут получены результаты. То есть проводится анализ количественно-качественных показателей образцов воды, донных отложений, течений. В ближайшее время о полученных данных будет сообщено общественности".