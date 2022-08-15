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МЭПР: Природные территории наиболее подвержены пожарам в жаркую и засушливую погоду

МЭПР: Природные территории наиболее подвержены пожарам в жаркую и засушливую погоду "Наблюдаемое повышение температуры и засуха в климатических условиях во всем мире повышают опасность возникновения пожаров на природных территориях".
Экология
15 августа 2022 г. 16:07
МЭПР: Природные территории наиболее подвержены пожарам в жаркую и засушливую погоду

"Наблюдаемое повышение температуры и засуха в климатических условиях во всем мире повышают опасность возникновения пожаров на природных территориях".

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

Она отметила, что природные территории, зеленые насаждения, в том числе пастбища, и лесные массивы, наиболее подвержены пожарам в жаркую и засушливую погоду: "Учитывая это, мы должны вести себя как можно осторожнее будучи на природе. Мы просим жителей сел, расположенных вблизи лесных массивов, туристов, отдыхающих на лоне природы, строго соблюдать правила пожарной безопасности в жаркие летние дни, быть осторожными с огнем, не разбрасывать непотушенные окурки. Мы должны знать, что неосторожность и халатность каждого из нас может привести к сильным пожарам".

Отметим, что по информации Национальной гидрометеорологической службы, жаркая погода в стране будет наблюдаться до 20 августа.

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Версия на английском языке Ecology ministry: Natural areas most prone to fires in hot and dry weather
Версия на азербайджанском языке ETSN: "İsti və quraq hava şəraitində təbiət əraziləri yanğına daha həssasdır"

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