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МЭПР предупредило о повышении уровня воды в реках

МЭПР предупредило о повышении уровня воды в реках Дождливая погода сохранится до 24 марта, в горах ожидается снег
Экология
21 марта 2022 г. 19:43
МЭПР предупредило о повышении уровня воды в реках

Дождливая погода сохранится до 24 марта, в горах ожидается снег

Как передает Report, об этом сообщила начальник Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

"22, 23, 24 марта в Лянкяранско-Астаринской зоне - Масаллы и Ярдымлы ожидаются кратковременные дожди, в горах снег, но погода будет более умеренной, чем в предыдущие дни", - сообщила представитель МЭПР.

По словам У.Тагиевой, из-за дождливой погоды ожидается повышение уровня воды в реках.

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Версия на азербайджанском языке Dağlıq ərazilərdə yağıntılı hava şəraiti martın 24-dək davam edəcək, qar yağacaq

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