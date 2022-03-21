МЭПР предупредило о повышении уровня воды в реках

Дождливая погода сохранится до 24 марта, в горах ожидается снег

Дождливая погода сохранится до 24 марта, в горах ожидается снег

Как передает Report, об этом сообщила начальник Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

"22, 23, 24 марта в Лянкяранско-Астаринской зоне - Масаллы и Ярдымлы ожидаются кратковременные дожди, в горах снег, но погода будет более умеренной, чем в предыдущие дни", - сообщила представитель МЭПР.

По словам У.Тагиевой, из-за дождливой погоды ожидается повышение уровня воды в реках.