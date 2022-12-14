МЭПР: Предположительно эксплуатируется большая часть месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли"

"Предположительно большая часть золоторудного месторождения "Гызылбулаг" и медно-молибденового месторождения "Демирли" эксплуатируется. Эксплуатация месторождений была установлена в результате мониторингов на основе изображений из космоса. В результате ос

"Предположительно большая часть золоторудного месторождения "Гызылбулаг" и медно-молибденового месторождения "Демирли" эксплуатируется. Эксплуатация месторождений была установлена в результате мониторингов на основе изображений из космоса. В результате осмотра территории и проведения мониторинга возможно установить нанесенный ущерб".

Как сообщает Report, публикацией об этом министерство экологии и природных ресурсов поделилось в Telegram-канале.

В публикации отмечается, что на территории Азербайджана, где временного дислоцируется российский миротворческий контингент, рудные и нерудные месторождения эксплуатируются незаконно и бесконтрольно.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся