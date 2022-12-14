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МЭПР: Предположительно эксплуатируется большая часть месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли"

МЭПР: Предположительно эксплуатируется большая часть месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли" "Предположительно большая часть золоторудного месторождения "Гызылбулаг" и медно-молибденового месторождения "Демирли" эксплуатируется. Эксплуатация месторождений была установлена в результате мониторингов на основе изображений из космоса. В результате ос
Экология
14 декабря 2022 г. 17:00
МЭПР: Предположительно эксплуатируется большая часть месторождений Гызылбулаг и Демирли
Report

"Предположительно большая часть золоторудного месторождения "Гызылбулаг" и медно-молибденового месторождения "Демирли" эксплуатируется. Эксплуатация месторождений была установлена в результате мониторингов на основе изображений из космоса. В результате осмотра территории и проведения мониторинга возможно установить нанесенный ущерб".

Как сообщает Report, публикацией об этом министерство экологии и природных ресурсов поделилось в Telegram-канале.

В публикации отмечается, что на территории Азербайджана, где временного дислоцируется российский миротворческий контингент, рудные и нерудные месторождения эксплуатируются незаконно и бесконтрольно.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся

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Версия на английском языке Ministry: Most of Gyzylbulag and Damirli deposits are exploited in Karabakh
Версия на азербайджанском языке ETSN: “Qızılbulaq” və “Dəmirli” yataqlarının böyük hissəsinin istismar olunduğu ehtimal edilir

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