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МЭПР: Показатели качества воздуха в пределах нормы

МЭПР: Показатели качества воздуха в пределах нормы 13:46
Экология
12 апреля 2022 г. 14:15
МЭПР: Показатели качества воздуха в пределах нормы

Сегодня утром, согласно данным автоматических станций по атмосферному воздуху, показатели качества воздуха в Баку, Сумгайыте и Гяндже были в пределах нормы.

Как передает Report, об этом сообщила сотрудник Национальной службы гидрометеорологии Гюльнара Аббасова.

По ее словам, исходя из ежедневных наблюдений, спутниковых снимков и моделей прогноза пыли, трансграничного загрязнения на территории страны в ближайшие дни не ожидается: "Однако сегодня, начиная с вечера, в результате чередования юго-восточных ветров с резко усиливающимися северо-западными, прогнозируется, что дисперсные частицы пыли будут несколько выше нормы, то есть ожидается локальное загрязнение. Такая ветреная погода сохранится до завтрашнего вечера”.

По словам Г.Аббасовой, смена 14 апреля северо-западных ветров слабыми юго-восточными, как ожидается, приведет к тому, что содержание в воздухе как газовых смесей, так и дисперсных частиц пыли окажется в пределах нормы и создаст условия для улучшения качества воздуха.

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Версия на азербайджанском языке ETSN: "Havanın keyfiyyət göstəriciləri norma daxilində olub"

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