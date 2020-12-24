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МЭПР обратился к нуждающимся в дровах для растопки гражданам 

МЭПР обратился к нуждающимся в дровах для растопки гражданам  Замминистра рекомендовал гражданам, нуждающимся в дополнительных дровах, не выезжать в леса самовольно для рубки дров, а в рамках правил обращаться в региональные центры лесного хозяйства
Экология
24 декабря 2020 г. 17:59
МЭПР обратился к нуждающимся в дровах для растопки гражданам 

В целях обеспечения потребности населения в топливе завершена подготовка дров, осуществляемая на территориях обслуживания региональных центров лесного хозяйства.

Как сообщает Report, на основании распоряжения районных исполнительных властей и соответствующих структур, полностью обеспечены потребности в дровах Министерства обороны, воинских частей пограничных войск, учреждений Министерств образования, здравоохранения и населения не газифицированных отдаленных сел.

Замминистра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев сообщил, что до сегодняшнего дня в региональных центрах лесного хозяйства по всей стране было подготовлено 67 295 м3 дров, которые с оплатой стоимости были переданы населению и организациям.

Замминистра рекомендовал гражданам, нуждающимся в дополнительных дровах, не выезжать в леса самовольно для рубки дров, а в рамках правил обращаться в региональные центры лесного хозяйства: “Мы просим население не выезжать в леса самовольно, не повреждать деревья, не уничтожать леса вырубкой деревьев. Если вам нужны дополнительные дрова, обязательно обратитесь в региональные центры лесного хозяйства. В центрах имеются запасы дров".

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