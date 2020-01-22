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МЭПР об изменении погодных условий в Азербайджане

МЭПР об изменении погодных условий в Азербайджане

"В связи с ожидаемой сменой погодных условий, сильным ветром и гололедом на дорогах в горных и предгорных районах, призываем население быть более осторожными". 

Как сообщает Report, об этом заявила глава пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.  

Обратившись к гражданам, она призвала не оставлять детей без присмотра в ветреную погоду, не стоять и не парковать автомобили под деревьями. 

Из-за ожидаемого гололеда И.Ибрагимова также призвала водителей быть крайне осторожными на дорогах в горных и предгорных районах. 

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