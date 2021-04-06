МЭПР направил документы о вырубке деревьев в Генпрокуратуру

12 деревьев были вырваны с корнем и уничтожены

Сотрудники Государственной службы экологической безопасности при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана на месте провели разбирательство в связи с поступившей в Службу жалобой о вырубке деревьев по адресу город Хырдалан, ул. М.Э.Русулзаде, 1.

Как сообщил Report представитель Регионального управления экологии Фарид Пириев, во время осмотра по указанному адресу выявлено, что эта территория была ограждена с целью проведения строительных работ, 12 деревьев были вырваны с корнем и уничтожены.

Он отметил, что разбирательство выявило, что эта территория находится в собственности Кенуль Гумметли, в результате вырубки деревьев природе нанесен ущерб в размере 9 800 манатов: "Ввиду того, что сумма нанесенного ущерба создает состав преступления, собранные документы направлены в Генпрокуратуру".