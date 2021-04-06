О нас
Report Georgia
Аудио новости

МЭПР направил документы о вырубке деревьев в Генпрокуратуру 

МЭПР направил документы о вырубке деревьев в Генпрокуратуру  12 деревьев были вырваны с корнем и уничтожены
Экология
6 апреля 2021 г. 11:23
МЭПР направил документы о вырубке деревьев в Генпрокуратуру 
0 : 00
0 : 00

Сотрудники Государственной службы экологической безопасности при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана на месте провели разбирательство в связи с поступившей в Службу жалобой о вырубке деревьев по адресу город Хырдалан, ул. М.Э.Русулзаде, 1.

Как сообщил Report представитель Регионального управления экологии Фарид Пириев, во время осмотра по указанному адресу выявлено, что эта территория была ограждена с целью проведения строительных работ, 12 деревьев были вырваны с корнем и уничтожены.

Он отметил, что разбирательство выявило, что эта территория находится в собственности Кенуль Гумметли, в результате вырубки деревьев природе нанесен ущерб в размере 9 800 манатов: "Ввиду того, что сумма нанесенного ущерба создает состав преступления, собранные документы направлены в Генпрокуратуру".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ETSN ağacların kəsilməsi ilə bağlı sənədləri Baş Prokurorluğa göndərib

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
5 апреля 2021 г. 13:29
В Азербайджане выявлена выплата пенсий мертвым душам
В Азербайджане выявлена выплата пенсий "мертвым душам"
5 апреля 2021 г. 11:34
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2020 год
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2020 год
5 апреля 2021 г. 11:11
Президент Азеррейла: Некоторые наши волейболистки продают сладости
Президент "Азеррейл"а: Некоторые наши волейболистки продают сладости
3 апреля 2021 г. 16:18
Может ли вакцина нарушить пост? - комментарий УМК 
Может ли вакцина нарушить пост? - комментарий УМК 
2 апреля 2021 г. 12:39
Брайза: Соглашение по Достлуг создает ряд новых возможностей для региона
Брайза: Соглашение по "Достлуг" создает ряд новых возможностей для региона
1 апреля 2021 г. 16:59
Брайза: Армянское общество глубоко расколото
Брайза: Армянское общество глубоко расколото
1 апреля 2021 г. 16:48
ВБ: Пандемия тормозит реализацию проектов с Азербайджаном
ВБ: Пандемия тормозит реализацию проектов с Азербайджаном
29 марта 2021 г. 17:17
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
29 марта 2021 г. 10:47
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
29 марта 2021 г. 09:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi