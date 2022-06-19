МЭПР: На следующей неделе температура немного повысится

Вот уже несколько дней в Испании, Франции и других европейских городах наблюдается аномальная жара, столбик термометра превышает 40 градусную отметку. К нам обращаются с вопросом ожидается ли у нас такая жара.

Вот уже несколько дней в Испании, Франции и других европейских городах наблюдается аномальная жара, столбик термометра превышает 40 градусную отметку. К нам обращаются с вопросом ожидается ли у нас такая жара.

Как передает Report, об этом сказала руководитель национальной гидрометслужбы минэкологии Умайра Тагиева.

"Могу ответить однозначно, в ближайшие дни такой жары не будет. К счастью, синоптическая ситуация над нашим регионом не располагает такому значительному всплеску роста температур.

В последние дни максимальная температура в городе колебалась в пределах от 31-34 градуса в тени. Это лишь на 1 градус выше климатической нормы.

На следующей неделе также в Баку прогнозируется до 34 градусов, 22 -го июня в первой половине дня несколько жарче до 37 градусов в тени. Но начиная с вечера 22 июня в связи с усилением северного ветра 23-24 июня температура воздуха чуть снизится, и ожидается уже около 32-34 тепла. В конце следующей недели температур режим вновь немного повысится", - отметила У.Тагиева.