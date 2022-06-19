О нас

МЭПР: На следующей неделе температура немного повысится

МЭПР: На следующей неделе температура немного повысится Вот уже несколько дней в Испании, Франции и других европейских городах наблюдается аномальная жара, столбик термометра превышает 40 градусную отметку. К нам обращаются с вопросом ожидается ли у нас такая жара.
Экология
19 июня 2022 г. 14:03
МЭПР: На следующей неделе температура немного повысится

Вот уже несколько дней в Испании, Франции и других европейских городах наблюдается аномальная жара, столбик термометра превышает 40 градусную отметку. К нам обращаются с вопросом ожидается ли у нас такая жара.

Как передает Report, об этом сказала руководитель национальной гидрометслужбы минэкологии Умайра Тагиева.

"Могу ответить однозначно, в ближайшие дни такой жары не будет. К счастью, синоптическая ситуация над нашим регионом не располагает такому значительному всплеску роста температур.

В последние дни максимальная температура в городе колебалась в пределах от 31-34 градуса в тени. Это лишь на 1 градус выше климатической нормы.

На следующей неделе также в Баку прогнозируется до 34 градусов, 22 -го июня в первой половине дня несколько жарче до 37 градусов в тени. Но начиная с вечера 22 июня в связи с усилением северного ветра 23-24 июня температура воздуха чуть снизится, и ожидается уже около 32-34 тепла. В конце следующей недели температур режим вновь немного повысится", - отметила У.Тагиева.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ETSN: Gələn həftə havanın temperaturu bir qədər də yüksələcək 

Самое важное

В Азербайджане обнародованы результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей
В Азербайджане обнародованы результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей
17 июня 2022 г. 18:32
В Милли Меджлис поступил проект поправок в госбюджет на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
В Милли Меджлис поступил проект поправок в госбюджет на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
17 июня 2022 г. 17:10
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС
17 июня 2022 г. 14:51
В Международный аэропорт Физули назначен директор
В Международный аэропорт Физули назначен директор
17 июня 2022 г. 13:13
Президент Ильхам Алиев выступил на IX Глобальном Бакинском форуме
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на IX Глобальном Бакинском форуме
16 июня 2022 г. 23:25
Тадич: Сербия может посодействовать примирению сторон в постконфликтный период
Тадич: Сербия может посодействовать примирению сторон в постконфликтный период
16 июня 2022 г. 16:53
Президент: Армения приняла предложенные Азербайджаном пять принципов, дело за практической работой
Президент: Армения приняла предложенные Азербайджаном пять принципов, дело за практической работой
16 июня 2022 г. 13:10
Вике-Фрейберга: Азербайджан стал альтернативным источником поставок энергоносителей
Вике-Фрейберга: Азербайджан стал альтернативным источником поставок энергоносителей
16 июня 2022 г. 12:24
Шушинская декларация - пример международного сотрудничества - КОММЕНТАРИЙ
Шушинская декларация - пример международного сотрудничества - КОММЕНТАРИЙ
15 июня 2022 г. 12:26
Президент Ильхам Алиев принял членов национальной команды, ставшей победителем ЧЕ по мини-футболу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял членов национальной команды, ставшей победителем ЧЕ по мини-футболу
14 июня 2022 г. 19:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi