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МЭПР: На Абшероне ожидается мокрый снег

МЭПР: На Абшероне ожидается мокрый снег 23-24 декабря на Абшероне прогнозируется мокрый снег, местами снег. Температура воздуха в Баку опустится до 3 градусов тепла.
Экология
21 декабря 2021 г. 15:00
МЭПР: На Абшероне ожидается мокрый снег

23-24 декабря на Абшероне прогнозируется мокрый снег, местами снег. Температура воздуха в Баку опустится до 3 градусов тепла.

Об этом Report заявила руководитель Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева.

"Формирование устойчивого снежного покрова не ожидается, потому что, несмотря на понижение температурного режима на 8-10 градусов, в столице температура воздуха будет около 3 градусов тепла.

А жителей горных и предгорных районов ожидает интенсивный, местами сильный снег с образованием снежного покрова, на дорогах нужно быть осторожными, так как будет гололед", - сообщила У. Тагиева.

По ее словам, в последнее время все чаще синоптики-метеорологи становятся свидетелями редких, а порой не наблюдавшихся ранее конфигураций и сочетаний воздушных масс над конкретным регионом.

"Такое сочетание над страной ожидается и 23-24 декабря, - отметила У. Тагиева. - "Как правило, зимой холодные воздушные массы проникают на нашу территорию с северо-запада, с севера, или северо-востока, то есть с районов Скандинавии или Новой Земли, способствуя значительному похолоданию и выпадению снега.

На этот раз гребень аномально-холодного антициклона с районов восточной Сибири, где температура до 17-ти градусов ниже нормы, нарушая обычный поток воздушных масс и двигаясь как бы в обратном направлении с востока на запад 23-24 декабря достигнет нашего региона".

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Версия на английском языке Umayra Tagiyeva: Snow expected in Baku
Версия на азербайджанском языке Umayra Tağıyeva: "Bakıda qar yağacaq"

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