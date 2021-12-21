МЭПР: На Абшероне ожидается мокрый снег

23-24 декабря на Абшероне прогнозируется мокрый снег, местами снег. Температура воздуха в Баку опустится до 3 градусов тепла.

23-24 декабря на Абшероне прогнозируется мокрый снег, местами снег. Температура воздуха в Баку опустится до 3 градусов тепла.

Об этом Report заявила руководитель Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева.

"Формирование устойчивого снежного покрова не ожидается, потому что, несмотря на понижение температурного режима на 8-10 градусов, в столице температура воздуха будет около 3 градусов тепла.

А жителей горных и предгорных районов ожидает интенсивный, местами сильный снег с образованием снежного покрова, на дорогах нужно быть осторожными, так как будет гололед", - сообщила У. Тагиева.

По ее словам, в последнее время все чаще синоптики-метеорологи становятся свидетелями редких, а порой не наблюдавшихся ранее конфигураций и сочетаний воздушных масс над конкретным регионом.

"Такое сочетание над страной ожидается и 23-24 декабря, - отметила У. Тагиева. - "Как правило, зимой холодные воздушные массы проникают на нашу территорию с северо-запада, с севера, или северо-востока, то есть с районов Скандинавии или Новой Земли, способствуя значительному похолоданию и выпадению снега.

На этот раз гребень аномально-холодного антициклона с районов восточной Сибири, где температура до 17-ти градусов ниже нормы, нарушая обычный поток воздушных масс и двигаясь как бы в обратном направлении с востока на запад 23-24 декабря достигнет нашего региона".