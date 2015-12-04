​МЭПР: Количество выпавших осадков в Баку и на Абшероне составило 60-90% месячной нормы

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Обнародована фактическая погода, наблюдаемая на территории Азербайджана с 3 декабря по утро 4 декабря.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, на территории страны наблюдалось резкое изменение погодных условий, в некоторых местах сильный северо-западный ветер, осадки, выпал мокрый снег и снег, местами интенсивный, ночью в некоторых местах полуострова дождь перешел в мокрый снег.

Количество выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составило 15-32 мм (60-90% месячной нормы), в Лянкяран-Астаринской зоне - 13-52 мм (70-128% месячной нормы), Лянкяране - 130 мм (127% месячной нормы), Центрально-низменных районах - 18-38 мм (87-132% месячной нормы), Большом Кавказе - 5-35 мм (70-90% месячной нормы), Малом Кавказе - 7-17 мм (27-57% месячной нормы).

Высота снежного покрова составила в Хыналыге - 59, Габале - 37, Рваруде - 35, Лерике - 32, Алтыагадже - 31, Шине - 29, Шеки - 25, Ордубаде - 24, Ярдымлы, Гедабеке, Келвезе - 22, Губе - 20, Дашкесене - 19, Исмаиллах - 17, Агдере, Гахбаше, Сарыбаше - 15, Шахбузе - 14, Нахчыване - 10, Гахе - 8, Закатале - 5, Мярязи - 1, горных территориях Губы - 15-59 см.