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МЭПР: К вечеру ветер в Баку постепенно ослабнет

МЭПР: К вечеру ветер в Баку постепенно ослабнет Начиная с вечерних часов ожидается постепенное ослабление ветра
Экология
5 мая 2021 г. 14:27
МЭПР: К вечеру ветер в Баку постепенно ослабнет
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"В Баку и на Абшеронском полуострове сильный северо-западный ветер сохранится в течение всего дня. Максимальная скорость ветра достигнет 30-35 м/с".

Как передает Report, об этом сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что начиная с вечерних часов ожидается постепенное ослабление ветра: "Утром 6 мая сменится на умеренный южный ветер. В регионах сегодня также сохранятся нестабильные погодные условия с осадками. В отдельных местах ожидаются грозы, переменные осадки, местами интенсивные и сильные, град, в высокогорных территориях вероятен снег. С утра 6 мая осадки прекратятся, будет преимущественно без осадков".

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Версия на азербайджанском языке ETSN: Axşam saatlarında küləyin tədricən zəifləyəcəyi gözlənilir

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