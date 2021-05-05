МЭПР: К вечеру ветер в Баку постепенно ослабнет

Начиная с вечерних часов ожидается постепенное ослабление ветра

"В Баку и на Абшеронском полуострове сильный северо-западный ветер сохранится в течение всего дня. Максимальная скорость ветра достигнет 30-35 м/с".

Как передает Report, об этом сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что начиная с вечерних часов ожидается постепенное ослабление ветра: "Утром 6 мая сменится на умеренный южный ветер. В регионах сегодня также сохранятся нестабильные погодные условия с осадками. В отдельных местах ожидаются грозы, переменные осадки, местами интенсивные и сильные, град, в высокогорных территориях вероятен снег. С утра 6 мая осадки прекратятся, будет преимущественно без осадков".