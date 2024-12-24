МЭПР и команда COP29 провели акцию по посадке деревьев

16:06

Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) совместно с азербайджанской командой COP29 организовали акцию по посадке деревьев.

Как сообщает Report со ссылкой на МЭПР, мероприятие прошло в поселке Ходжасан в Баку.

В акции приняли участие сотрудники министерства, представители команды COP29 и волонтеры. Были высажены эльдарские сосны и оливковые деревья, адаптированные к почвенно-климатическим условиям Абшеронского полуострова.

Целью таких мероприятий, проводимых в Азербайджане на протяжении последних лет, является увеличение площади зеленых насаждений, защите окружающей среды, повышении экологической безопасности и выполнении страной международных обязательств в сфере борьбы с изменением климата.