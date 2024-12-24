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МЭПР и команда COP29 провели акцию по посадке деревьев

МЭПР и команда COP29 провели акцию по посадке деревьев 16:06
Экология
24 декабря 2024 г. 16:38
МЭПР и команда COP29 провели акцию по посадке деревьев

Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) совместно с азербайджанской командой COP29 организовали акцию по посадке деревьев.

Как сообщает Report со ссылкой на МЭПР, мероприятие прошло в поселке Ходжасан в Баку.

В акции приняли участие сотрудники министерства, представители команды COP29 и волонтеры. Были высажены эльдарские сосны и оливковые деревья, адаптированные к почвенно-климатическим условиям Абшеронского полуострова.

Целью таких мероприятий, проводимых в Азербайджане на протяжении последних лет, является увеличение площади зеленых насаждений, защите окружающей среды, повышении экологической безопасности и выполнении страной международных обязательств в сфере борьбы с изменением климата.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's Ministry of Ecology, COP29 team hold tree planting campaign
Версия на азербайджанском языке ФотоETSN və Azərbaycanın COP komandası ağacəkmə aksiyası keçirib

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