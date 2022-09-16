МЭПР: Азербайджан выполняет свои обязательства по защите озонового слоя

Азербайджан выполняет взятые на себя обязательства по защите озонового слоя.
Об этом Report сообщил заведующий сектором международного сотрудничества Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Фуад Гумбатов.
По его словам, Азербайджан, присоединившись в 1996 году к “Венской конвенции об охране озонового слоя”, “Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой” и Соглашению о поправках к этому протоколу, взял на себя обязательства по защите озонового слоя, что заключается в замене устройств и оборудования, содержащих озоноразрушающие вещества (ОРВ) на промышленных предприятиях и в быту, в основном холодильников и кондиционеров, на более современные технологии, обеспечении поэтапного перехода на зеленую экономику.
"В настоящее время Азербайджан входит в число стран, которые выполняют взятые на себя обязательства по данной конвенции. В результате принятых в нашей стране мер использование ОРВ поэтапно выведено из эксплуатации в соответствии с графиком, установленным Монреальским протоколом, потребление снизилось с 271 тонны до 0.016 тонны.
Недавние научные исследования истончения озонового слоя показывают, что в результате выполнения Конвенции с 2000 года озоновый слой на планете восстанавливаются со скоростью 1-3 процента в 10 лет. По прогнозам, при таких темпах озоновый слой должен полностью восстановиться над Северным полушарием к 2030-м годам, над Южным полушарием - к 2050-м, и над полюсами - к 2060 году", - сказал он.