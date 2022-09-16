О нас

МЭПР: Азербайджан выполняет свои обязательства по защите озонового слоя

МЭПР: Азербайджан выполняет свои обязательства по защите озонового слоя Азербайджан выполняет взятые на себя обязательства по защите озонового слоя.
Экология
16 сентября 2022 г. 11:12
МЭПР: Азербайджан выполняет свои обязательства по защите озонового слоя

Азербайджан выполняет взятые на себя обязательства по защите озонового слоя.

Об этом Report сообщил заведующий сектором международного сотрудничества Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Фуад Гумбатов.

По его словам, Азербайджан, присоединившись в 1996 году к “Венской конвенции об охране озонового слоя”, “Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой” и Соглашению о поправках к этому протоколу, взял на себя обязательства по защите озонового слоя, что заключается в замене устройств и оборудования, содержащих озоноразрушающие вещества (ОРВ) на промышленных предприятиях и в быту, в основном холодильников и кондиционеров, на более современные технологии, обеспечении поэтапного перехода на зеленую экономику.

"В настоящее время Азербайджан входит в число стран, которые выполняют взятые на себя обязательства по данной конвенции. В результате принятых в нашей стране мер использование ОРВ поэтапно выведено из эксплуатации в соответствии с графиком, установленным Монреальским протоколом, потребление снизилось с 271 тонны до 0.016 тонны.

Недавние научные исследования истончения озонового слоя показывают, что в результате выполнения Конвенции с 2000 года озоновый слой на планете восстанавливаются со скоростью 1-3 процента в 10 лет. По прогнозам, при таких темпах озоновый слой должен полностью восстановиться над Северным полушарием к 2030-м годам, над Южным полушарием - к 2050-м, и над полюсами - к 2060 году", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ETSN: "Azərbaycan ozon qatının qorunması ilə bağlı öhdəliklərini yerinə yetirir"

Самое важное

Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает справедливую позицию Пакистана по Джамму и Кашмиру
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает справедливую позицию Пакистана по Джамму и Кашмиру
16 сентября 2022 г. 10:21
Президент Азербайджана встретился с премьер-министром Пакистана
ФотоПрезидент Азербайджана встретился с премьер-министром Пакистана
16 сентября 2022 г. 08:56
Блинкен: США приветствуют прекращение боев между Арменией и Азербайджаном
Блинкен: США приветствуют прекращение боев между Арменией и Азербайджаном
15 сентября 2022 г. 23:05
Генеральный секретариат ОИС выразил серьезную обеспокоенность военной провокацией Армении
Генеральный секретариат ОИС выразил серьезную обеспокоенность военной провокацией Армении
15 сентября 2022 г. 21:31
Президент Ильхам Алиев встретился в Самарканде с председателем КНР
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Самарканде с председателем КНР
15 сентября 2022 г. 21:22
Еще 21 военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана стал шехидом
Еще 21 военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана стал шехидом
15 сентября 2022 г. 13:25
В Агалы спустя 29 лет прозвучал первый звонок
ФотоВ Агалы спустя 29 лет прозвучал первый звонок
15 сентября 2022 г. 09:57
СГБ: В Азербайджане временно ограничивается работа соцсети TikTok
СГБ: В Азербайджане временно ограничивается работа соцсети TikTok
14 сентября 2022 г. 19:13
МО Азербайджана: Наши позиции в Лачыне подвергаются обстрелу из артустановок и минометов
МО Азербайджана: Наши позиции в Лачыне подвергаются обстрелу из артустановок и минометов
14 сентября 2022 г. 18:28
МО: К сожалению, у нас есть потери, общественности будет предоставлена дополнительная информация
МО: К сожалению, у нас есть потери, общественности будет предоставлена дополнительная информация
14 сентября 2022 г. 18:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi