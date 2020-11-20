МЭПР: Армяне уничтожили в Губадлы восточные чинары возрастом 150-300 лет

В ходе мониторингов выяснилось, что в Губадлинском районе были полностью разрушены все дома и административные здания, памятники природы, многолетние деревья

Очередные мониторинги сотрудниками Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана были проведены в селах Ходжаxан, Тинли, Гылыджан, Абилджа, Кавдадыг, Татар, Гарагоюнлу, Гияслы, Хал Губадлинского района и в городе Губадлы.

Как сообщили Report в МЭПР, в ходе мониторингов выяснилось, что в Губадлинском районе были полностью разрушены все дома и административные здания, памятники природы, многолетние деревья.

В центре города Губадлы были уничтожены и сожжены включенные в список памятников природы восточные чинары (платаны) возрастом 150-300 лет, ореховые деревья диаметром 60 см, полностью уничтожен парк из эльдарских сосен и кипарисов, заложенный в 60-70 годах прошлого века на 2 тыс. гектаров территории.

Отмечается, что сотрудники МЭПР, представленные в Оперативном штабе, созданном для охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и их предварительной оценки, согласно задачам, вытекающим из указа президента Азербайджанской Республики “Об организации временного Специального управления на освобожденных территориях Азербайджанской Республики” от 29 декабря 2020 года, продолжают мониторинги.