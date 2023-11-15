Мехмет Озхасеки: Повышение температуры воздуха может привести к продовольственным кризисам

Повышение среднегодовой температуры воздуха может привести к продовольственным кризисам.
Как сообщает Report, об этом сказал министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мехмет Озхасеки на II Метеорологическом форуме тюркского мира в Баку.
Министр отметил, что мир продолжает переживать негативные последствия изменения климата.
"Согласно научным исследованиям, среднегодовая температура воздуха в мире повысилась на 1,1 градуса. Если температура поднимется на 2 градуса, это может привести к глобальным продовольственным кризисам, и даже войнам. Главная причина изменений климата заключается в индустриализации, росте городов", - сказал Озхасеки.