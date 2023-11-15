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Мехмет Озхасеки: Повышение температуры воздуха может привести к продовольственным кризисам

Мехмет Озхасеки: Повышение температуры воздуха может привести к продовольственным кризисам Повышение среднегодовой температуры воздуха может привести к продовольственным кризисам.
Экология
15 ноября 2023 г. 12:05
Мехмет Озхасеки: Повышение температуры воздуха может привести к продовольственным кризисам

Повышение среднегодовой температуры воздуха может привести к продовольственным кризисам.

Как сообщает Report, об этом сказал министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мехмет Озхасеки на II Метеорологическом форуме тюркского мира в Баку.

Министр отметил, что мир продолжает переживать негативные последствия изменения климата.

"Согласно научным исследованиям, среднегодовая температура воздуха в мире повысилась на 1,1 градуса. Если температура поднимется на 2 градуса, это может привести к глобальным продовольственным кризисам, и даже войнам. Главная причина изменений климата заключается в индустриализации, росте городов", - сказал Озхасеки.

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Версия на английском языке Turkish minister: Increase in average annual temperature can cause food crises
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir: "Havanın orta illik temperaturunun artması qida böhranlarına səbəb ola bilər"

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