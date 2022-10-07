Мехман Ахундов: В Каспийское море выпущено 650 тыс. мальков осетра

"В этом году в Каспийское море было выпущено 650 тыс. мальков осетра и 45 тыс. мальков лосося".

"В этом году в Каспийское море было выпущено 650 тыс. мальков осетра и 45 тыс. мальков лосося".

Как сообщает западное бюро Report, об этом журналистам заявил директор Центра исследований биологических ресурсов Службы охраны биоразнообразия Мехман Ахундов.

По его словам, каждый год Министерство экологии и природных ресурсов выпускает в воду мальков различных видов рыб. Сегодня мы выпустим мальков сазанов, белого амура и белого толстолобика в Шамкирское и Еникендское водохранилища. В целом, за год мы выпустили 2,5 млн мальков сазанов, кутума, 3,6 млн мальков других видов карпообразных и белого амура".

Ахундов подчеркнул, что подобные мероприятия проводятся в разных регионах страны, в том числе в Карабахе и Восточном Зангезуре: "Еще в прошлом году мы выпустили в воду мальков различных видов рыб в Баситчае, Хакаричае и Суговушане".