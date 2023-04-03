МЧС провел акцию по посадке деревьев в рамках "Года Гейдара Алиева"

Северо-западный региональный центр министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана провел акцию по посадке деревьев в рамках "Года Гейдара Алиева".
Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.
Сообщается, что акция по посадке деревьев была организована при участии руководства и сотрудников Центра на выделенном участке в поселке Вандам Габалинского района.
Основной целью акции было почтить память великого лидера Гейдара Алиева, который всегда придавал особое значение защите экологии и оздоровлению окружающей среды в нашей стране, а также пропагандировать среди граждан экологическую культуру и бережное отношение к природе.
В ходе кампании было посажено 100 саженцев деревьев.