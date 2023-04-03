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МЧС провел акцию по посадке деревьев в рамках "Года Гейдара Алиева"

МЧС провел акцию по посадке деревьев в рамках "Года Гейдара Алиева" Северо-западный региональный центр Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана провел акцию по посадке деревьев в рамках "Года Гейдара Алиева"
Экология
3 апреля 2023 г. 18:40
МЧС провел акцию по посадке деревьев в рамках Года Гейдара Алиева

Северо-западный региональный центр министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана провел акцию по посадке деревьев в рамках "Года Гейдара Алиева".

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщается, что акция по посадке деревьев была организована при участии руководства и сотрудников Центра на выделенном участке в поселке Вандам Габалинского района.

Основной целью акции было почтить память великого лидера Гейдара Алиева, который всегда придавал особое значение защите экологии и оздоровлению окружающей среды в нашей стране, а также пропагандировать среди граждан экологическую культуру и бережное отношение к природе.

В ходе кампании было посажено 100 саженцев деревьев.

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Версия на азербайджанском языке FHN “Heydər Əliyev İli” çərçivəsində ağacəkmə aksiyası keçirib

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