МЧС провел акцию по посадке деревьев в рамках "Года Гейдара Алиева"

Северо-западный региональный центр Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана провел акцию по посадке деревьев в рамках "Года Гейдара Алиева"

Северо-западный региональный центр министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана провел акцию по посадке деревьев в рамках "Года Гейдара Алиева".

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщается, что акция по посадке деревьев была организована при участии руководства и сотрудников Центра на выделенном участке в поселке Вандам Габалинского района.

Основной целью акции было почтить память великого лидера Гейдара Алиева, который всегда придавал особое значение защите экологии и оздоровлению окружающей среды в нашей стране, а также пропагандировать среди граждан экологическую культуру и бережное отношение к природе.

В ходе кампании было посажено 100 саженцев деревьев.