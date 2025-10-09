МЧС обратилось к населению в связи с ветреной погодой

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с ожидаемой ветреной погодой в некоторых районах Азербайджана.

Как сообщает Report, в связи с прогнозом Национальной службы гидрометеорологии о сильном ветре 10 октября МЧС призывает соблюдать соответствующие правила безопасности.

"Во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Учитывая трудности, создаваемые сильным ветром при тушении возникающих пожаров, в ветреную погоду следует особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Помните, безразличие к правилам – угроза нашей жизни!"

В случае каких-либо происшествий гражданам рекомендуется обращаться на горячую линию МЧС 112.