    МЧС обратилось к населению в связи с ветреной погодой

    Экология
    • 09 октября, 2025
    • 20:19
    МЧС обратилось к населению в связи с ветреной погодой

    Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с ожидаемой ветреной погодой в некоторых районах Азербайджана.

    Как сообщает Report, в связи с прогнозом Национальной службы гидрометеорологии о сильном ветре 10 октября МЧС призывает соблюдать соответствующие правила безопасности.

    "Во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Учитывая трудности, создаваемые сильным ветром при тушении возникающих пожаров, в ветреную погоду следует особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Помните, безразличие к правилам – угроза нашей жизни!"

    В случае каких-либо происшествий гражданам рекомендуется обращаться на горячую линию МЧС 112.

    Лента новостей