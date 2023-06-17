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МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой

МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с наблюдаемыми на территории страны нестабильными погодными условиями.
Экология
17 июня 2023 г. 11:26
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с наблюдаемыми на территории страны нестабильными погодными условиями.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Принимая во внимание, что сильный ветер, интенсивные осадки и грозы на территории страны будут наблюдаться и в ближайшие дни, МЧС призывает строго соблюдать меры безопасности.

В частности, во время сильного ветра следует держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под опорами освещения, высокими деревьями. Также, учитывая сложности, связанные с тушением пожаров, возникающих при сильном ветре, следует строго соблюдать правила пожарной безопасности в ветреную погоду.

Кроме того, в связи с опасностью селей и паводков на некоторых горных реках рекомендуется держаться подальше от территорий, подверженных паводкам.

При грозах рекомендуется отключать электрические устройства от сети, не пользоваться телефоном (стационарный, сотовый, таксофон и пр.). Если вы находитесь на открытом воздухе, не приближайтесь к линиям электропередачи и антеннам, не стойте под деревьями. Если вы в автомобиле, остановите движение, поднимите стекла и дожидайтесь окончания грозы".

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