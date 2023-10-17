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МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой

МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильными погодными условиями, которые сохранятся на территории страны до 20 октября.
Экология
17 октября 2023 г. 10:44
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильными погодными условиями, которые сохранятся на территории страны до 20 октября.

Как сообщает Report, в ведомстве призвали граждан соблюдать правила безопасности.

"Принимая во внимание, что сильный ветер на территории страны будет наблюдаться и в ближайшие дни, МЧС призывает строго соблюдать меры безопасности. Во время сильного ветра рекомендовано держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Также, учитывая сложности, связанные с тушением пожаров, возникающих при сильном ветре, следует особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности в ветреную погоду", - сообщили в МЧС.

Гражданам рекомендовали также держаться подальше от территорий и рек, подверженных наводнениям, а при возникновении этой опасности немедленно подниматься на близлежащую высоту.

"При грозах рекомендуется отключать электрические устройства от сети, не пользоваться телефоном (стационарный, сотовый, таксофон и пр.), находясь на открытом воздухе, не приближаться к линиям электропередачи и антеннам, не прятаться под деревьями" - заявили в МЧС.

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