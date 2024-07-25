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МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой

МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с нестабильной погодой.
Экология
25 июля 2024 г. 01:08
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с нестабильной погодой.

Как сообщает Report, в ведомстве призвали граждан соблюдать правила безопасности.

В министерстве рекомендовали гражданам во время сильного ветра держаться подальше от легких конструкций и временных построек, зданий и рекламных щитов, не стоять под опорами линий электропередачи и высокими деревьями.

Также, учитывая сложности, создаваемые сильным ветром при тушении пожаров, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

МЧС также рекомендует держаться подальше от территорий, подверженных наводнениям, а при столкновении с этой угрозой немедленно подниматься на возвышенности.

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