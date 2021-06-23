МЧС Азербайджана предупредило население в связи с аномальной жарой

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с аномальной жарой.

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с аномальной жарой.

Как передает Report, в обращении говорится:

"По информации Национальной гидрометеорологической службы наблюдающаяся в стране аномальная жара сохранится в ближайшие дни, температура воздуха в некоторых местах прогреется до 44 градусов тепла.

При таких погодных условиях небольшая невнимательность приводит к пожарам в открытых местностях, лесных массивах. Кроме того, из-за повышения необходимости в кондиционерах растет нагрузка на электрические провода, что повышает риск короткого замыкания. В связи с этим с учетом увеличения опасности пожаров при высоких температурах МЧС призывает население серьезно следовать правилам пожарной безопасности.

Кроме того, во избежание солнечного удара в такие дни рекомендуется не находиться под солнечными лучами на улице, в том числе на пляже, выбирать одежду светлых оттенков, легкую, преимущественно хлопчатобумажную, чаще находиться в тени и принимать много жидкости".