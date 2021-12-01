МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с сильным ветром

17:41 Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) обратилось к населению в связи с ухудшением погодных условий и призвало соблюдать правила безопасности, сообщает Report.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) обратилось к населению в связи с ухудшением погодных условий и призвало соблюдать правила безопасности, сообщает Report.

"Согласно информации Национальной службы гидрометеорологии, наблюдаемая нестабильная погода и сильный ветер с порывами сохранится до полдня 2 декабря.

Во время сильного ветра следует избегать легких конструкций, временных построек, рекламных щитов, не останавливаться под деревьями и электрическими столбами, а также соблюдать правила пожарной безопасности, так как при сильном ветре осложняется тушение пожара", – отметили в МЧС.