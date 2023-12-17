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МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с погодными условиями

МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с погодными условиями Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильными погодными условиями на территории республики.
Экология
17 декабря 2023 г. 11:28
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с погодными условиями

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильными погодными условиями на территории республики.

Как передает Report, с учетом прогнозируемой до полудня 18 декабря нестабильной погоды ведомство призвало граждан соблюдать соответствующие правила безопасности.

В связи с ожидаемым сильным ветром гражданам рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Также, учитывая трудности, вызываемые сильным ветром при тушении пожаров, в ветреную погоду следует особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности.

"Кроме того, в холодную погоду значительно увеличивается использование газовых и электрических отопительных приборов. Перегрузка электрической сети, а также использование неисправных, нестандартных или самодельных газовых и электрических отопительных приборов, невнимательность могут привести к пожару, а также создать опасность удушения угарным газом.

Поэтому не следует использовать неисправные, нестандартные или самодельные нагревательные приборы, не следует перегружать электрическую сеть, оставлять без присмотра работающие нагревательные приборы, хранить в непосредственной близости от них горючие материалы и легковоспламеняющиеся жидкости, использовать приборы в соответствии с инструкциями (рекомендациями) производителя", - подчеркивается в обращении.

В случае опасности следует обратиться по телефону горячей линии ведомства 112.

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