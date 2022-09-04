МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемой сменой погодных условий

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемой сменой погодных условий на территории республики.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемой сменой погодных условий на территории республики.

Как передает Report , с учетом прогнозируемых с 5 по 8 сентября нестабильных погодных условий ведомство призвало граждан соблюдать соответствующие правила безопасности.

"В связи с ожидаемым сильным ветром рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями.

Кроме того, принимая во внимание трудности, вызываемые сильным ветром при тушении пожаров, следует строго соблюдать правила пожарной безопасности", - отметили в министерстве.

Ведомство также предупредило граждан об опасности купания в ветреную погоду.

"Чтобы защититься от опасностей, вызванных молнией, рекомендуется отсоединить электрические оборудования от источников питания и не говорить по телефону, находясь на открытом воздухе, не подходить к линиям электропередач, громоотводу, водостоку и антеннам, не прятаться под высокими деревьями, выбирать для этой цели низинное место, остановить движение автомобиля, закрыть окна и ждать завершения грозы", - добавили в МЧС.