МЧС обратилось к населению в связи с погодными условиями

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с прогнозирующимися нестабильными погодными условиями.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с прогнозирующимися нестабильными погодными условиями.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление ведомства.

В МЧС напомнили, что по информации Национальной гидрометеорологической службы Азербайджана до полудня 6 января на территории республики прогнозируется сильный ветер, а в ряде регионов ожидаются осадки, выпадет снег.

В связи с этим министерство призывает граждан соблюдать соответствующие правила безопасности.

"При сильном ветре рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Также, учитывая сложности, которые создает сильный ветер при тушении возникающих пожаров, правила пожарной безопасности в ветреную погоду должны соблюдаться особенно строго", - говорится в заявлении.

В МЧС также отметили, что при неблагоприятных погодных условиях значительно увеличивается использование газовых и электрических отопительных приборов: "В это время перегрузка электрической сети, использование неисправных, нестандартных или изготовленных кустарным способом газовых и электрических отопительных приборов, и неосторожность в обращении с ними могут привести к возгоранию, а также создать опасность появления угарного газа. Поэтому нельзя использовать неисправные, нестандартные или изготовленные самодельным способом нагревательные приборы, не следует чрезмерно перегружать электрическую сеть, оставлять без присмотра нагревательные приборы в рабочем состоянии, хранить в непосредственной близости от них горючие материалы и легковоспламеняющиеся жидкости; необходимо использовать приборы в соответствии с инструкциями (рекомендациями) заводских производителей".