Маралы в Шахдагском национальном парке

11:38

Благородные олени - маралы, реинтродуцированные в Исмаиллинское отделение Шахдагского национального парка общественным объединением IDEA и министерством экологии и природных ресурсов, добавили особую красоту осенним пейзажам национального парка.

Как передает Report, пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова отметила, что Национальный парк выглядит более привлекательным благодаря новым жильцам.

Отметим, что 11 ноября этого года в Исмаиллинском отделении Шахдагского национального парка в рамках проекта реинтродукции благородных оленей на волю была выпущена первая партия маралов. В церемонии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

Проект предусматривает прохождения животными периода адаптации в специально отведенных местах с последующим их выпуском на волю в различных регионах страны, где исторически обитали маралы.