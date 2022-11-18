О нас

Маралы в Шахдагском национальном парке

Маралы в Шахдагском национальном парке 11:38
Экология
18 ноября 2022 г. 12:21
Маралы в Шахдагском национальном парке

Благородные олени - маралы, реинтродуцированные в Исмаиллинское отделение Шахдагского национального парка общественным объединением IDEA и министерством экологии и природных ресурсов, добавили особую красоту осенним пейзажам национального парка.

Как передает Report, пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова отметила, что Национальный парк выглядит более привлекательным благодаря новым жильцам.

Отметим, что 11 ноября этого года в Исмаиллинском отделении Шахдагского национального парка в рамках проекта реинтродукции благородных оленей на волю была выпущена первая партия маралов. В церемонии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

Проект предусматривает прохождения животными периода адаптации в специально отведенных местах с последующим их выпуском на волю в различных регионах страны, где исторически обитали маралы.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоŞahdağ Milli Parkına gözəllik qatan nəcib marallar - FOTOREPORTAJ

Экслюзивные новости

Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
17 ноября 2022 г. 11:17
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
16 ноября 2022 г. 13:25
Президент Татарстана посетит Азербайджан
Президент Татарстана посетит Азербайджан
15 ноября 2022 г. 12:01
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
14 ноября 2022 г. 11:28
Разрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
12 ноября 2022 г. 17:32
Спецпредставитель президента Зеленского: Иран наряду с Россией ответственен за убийство гражданского населения в Украине
Спецпредставитель президента Зеленского: Иран наряду с Россией ответственен за убийство гражданского населения в Украине
12 ноября 2022 г. 17:10
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
11 ноября 2022 г. 12:52
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
11 ноября 2022 г. 12:31
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
11 ноября 2022 г. 00:00
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
8 ноября 2022 г. 17:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi