О нас

Малое количество осадков обусловило снижение водности рек в Нахчыване

Малое количество осадков обусловило снижение водности рек в Нахчыване Низкое по сравнению с годовой нормой количество осадков в этом году обусловило сокращение объемов воды в реках и других водоемах на территории Нахчыванской Автономной Республики.
Экология
18 февраля 2023 г. 05:08
Малое количество осадков обусловило снижение водности рек в Нахчыване

Низкое по сравнению с годовой нормой количество осадков в этом году обусловило сокращение объемов воды в реках и других водоемах на территории Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Report, проблема более выражена в полузасушливых зонах.

Эксперты Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и Министерства экологии и природных ресурсов Нахчыванской АР уточняют прогноз ожидаемой водности в автономной республике. С этой целью проводятся соответствующие работы на Батабатском плато и других участках, оцениваются водные ресурсы АР.

Нацслужба совместно с коллегами из Минэкологии Нахчывана провела работы по замеру объемов выпавшего снега на Батабатском плато. Также специалисты измерили расход воды Нахчыванчая.

Сотрудники Национальной службы гидрометеорологии также провели тренинги для работников Министерства экологии и природных ресурсов Нахчыванской АР, в рамках которых были разъяснены правила использования современного портативного прибора "Соммер", измеряющего расход воды. Кроме того, была представлена ​​подробная информация об экологической экспертизе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yağıntının azlığı Naxçıvanın çaylarında doluluğun aşağı düşməsinə səbəb olub

Другие новости из категории

Завтра в горных районах Азербайджана дороги покроются льдом
Завтра в горных районах Азербайджана дороги покроются льдом
17 февраля 2023 г. 13:42
В некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки в виде дождя и снега
В некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки в виде дождя и снега
16 февраля 2023 г. 13:05
Завтра в районах выпадет снег
Завтра в районах выпадет снег
15 февраля 2023 г. 13:27
В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается повышенная запыленность воздуха
В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается повышенная запыленность воздуха
15 февраля 2023 г. 12:34
В Азербайджане ожидается сильный ветер
В Азербайджане ожидается сильный ветер
14 февраля 2023 г. 13:33
Завтра в районах выпадет снег
Завтра в районах выпадет снег
14 февраля 2023 г. 12:59
Обнародован прогноз погоды на завтра
Обнародован прогноз погоды на завтра
13 февраля 2023 г. 12:53
Завтра погода у метеочувствительных людей может вызвать беспокойство
Завтра погода у метеочувствительных людей может вызвать беспокойство
12 февраля 2023 г. 20:29
Завтра в Баку будет ветрено, в горных районах выпадет снег
Завтра в Баку будет ветрено, в горных районах выпадет снег
12 февраля 2023 г. 12:38
В горных районах Азербайджана ожидается гололёд
В горных районах Азербайджана ожидается гололёд
11 февраля 2023 г. 12:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi