Малое количество осадков обусловило снижение водности рек в Нахчыване

Низкое по сравнению с годовой нормой количество осадков в этом году обусловило сокращение объемов воды в реках и других водоемах на территории Нахчыванской Автономной Республики.

Низкое по сравнению с годовой нормой количество осадков в этом году обусловило сокращение объемов воды в реках и других водоемах на территории Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Report , проблема более выражена в полузасушливых зонах.

Эксперты Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и Министерства экологии и природных ресурсов Нахчыванской АР уточняют прогноз ожидаемой водности в автономной республике. С этой целью проводятся соответствующие работы на Батабатском плато и других участках, оцениваются водные ресурсы АР.

Нацслужба совместно с коллегами из Минэкологии Нахчывана провела работы по замеру объемов выпавшего снега на Батабатском плато. Также специалисты измерили расход воды Нахчыванчая.

Сотрудники Национальной службы гидрометеорологии также провели тренинги для работников Министерства экологии и природных ресурсов Нахчыванской АР, в рамках которых были разъяснены правила использования современного портативного прибора "Соммер", измеряющего расход воды. Кроме того, была представлена ​​подробная информация об экологической экспертизе.