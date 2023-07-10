О нас

Максимальная температура воздуха в Баку на 8 градусов превысила климатическую норму

Максимальная температура воздуха в Баку на 8 градусов превысила климатическую норму 9 июля максимальная температура воздуха в Баку была на 8 градусов выше климатической нормы.
Экология
10 июля 2023 г. 13:02
Максимальная температура воздуха в Баку на 8 градусов превысила климатическую норму

9 июля максимальная температура воздуха в Баку была на 8 градусов выше климатической нормы.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове, в Нахчыванской АР было до 40 градусов, в низменных районах до 42 градусов, в горных районах до 26 градусов тепла.

По состоянию на 11:00 10 июля в большинстве районов было преимущественно без осадков, однако в некоторых северных и западных районах прошли грозы и временами дожди.

Количество выпавших осадков составило до 5 мм в Балакяне, Гедабеке, Дашкесане, Гяндже.

Северо-западный ветер усилился до 20 м/с в Шаруре, до 19 м/с в Мингячевире, до 18 м/с в Джейранчеле, Барде, Нафталане, до 15 м/с в Евлахе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dünən Bakıda havanın maksimal temperaturu normadan 8 dərəcə yuxarı olub

Другие новости из категории

Генпрокурор: Загрязнение Охчучай непосредственно влияет на качество водных запасов реки Араз
Генпрокурор: Загрязнение Охчучай непосредственно влияет на качество водных запасов реки Араз
10 июля 2023 г. 12:30
​Завтра температура воздуха в Азербайджане понизится
​Завтра температура воздуха в Азербайджане понизится
9 июля 2023 г. 12:18
Температура воздуха в Баку достигла 40 градусов - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
Температура воздуха в Баку достигла 40 градусов - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
9 июля 2023 г. 12:12
В Зангезурском национальном парке проведена акция
ФотоВ Зангезурском национальном парке проведена акция
8 июля 2023 г. 20:03
Завтра в Азербайджане ожидается до 42 градусов тепла
Завтра в Азербайджане ожидается до 42 градусов тепла
8 июля 2023 г. 13:06
Состоялось 6-е заседание межправительственной таджикско-азербайджанской комиссии
ФотоСостоялось 6-е заседание межправительственной таджикско-азербайджанской комиссии
7 июля 2023 г. 17:48
В Баку и на Абшероне проводится инвентаризация зеленых насаждений
В Баку и на Абшероне проводится инвентаризация зеленых насаждений
7 июля 2023 г. 15:57
В Азербайджане будет дуть сильный ветер, пойдет дождь
В Азербайджане будет дуть сильный ветер, пойдет дождь
7 июля 2023 г. 15:27
Освобождены от должности 87 лиц, злоупотребивших полномочиями в сфере защиты лесов
Освобождены от должности 87 лиц, злоупотребивших полномочиями в сфере защиты лесов
7 июля 2023 г. 13:18
Завтра в Баку ожидается 38 градусов тепла
Завтра в Баку ожидается 38 градусов тепла
7 июля 2023 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi