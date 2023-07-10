Максимальная температура воздуха в Баку на 8 градусов превысила климатическую норму

9 июля максимальная температура воздуха в Баку была на 8 градусов выше климатической нормы.

9 июля максимальная температура воздуха в Баку была на 8 градусов выше климатической нормы.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове, в Нахчыванской АР было до 40 градусов, в низменных районах до 42 градусов, в горных районах до 26 градусов тепла.

По состоянию на 11:00 10 июля в большинстве районов было преимущественно без осадков, однако в некоторых северных и западных районах прошли грозы и временами дожди.

Количество выпавших осадков составило до 5 мм в Балакяне, Гедабеке, Дашкесане, Гяндже.

Северо-западный ветер усилился до 20 м/с в Шаруре, до 19 м/с в Мингячевире, до 18 м/с в Джейранчеле, Барде, Нафталане, до 15 м/с в Евлахе.