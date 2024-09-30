Майкл Мелин: 685 миллионов человек в мире лишены доступа к электроэнергии

По данным ООН, 685 миллионов человек в мире не имеют доступа не только к электроэнергии, но и к базовым услугам, необходимым для повседневной жизни.

По данным ООН, 685 миллионов человек в мире не имеют доступа не только к электроэнергии, но и к базовым услугам, необходимым для повседневной жизни.

Как передает Report, об этом руководитель программ, ориентированных на людей, в SEforALL Майкл Мелин сказал на Бакинской неделе действий по борьбе с изменением климата.

"Еще более поразительно то, что более двух миллиардов человек, почти каждый третий, по-прежнему не имеют доступа к чистым способам приготовления пищи", - сказал он.

По его словам, данная проблема ведет к страшным последствиям, объяснив это тем, что использование неэкологичных видов топлива во время готовки, негативно влияет на здоровье миллионов людей. Больше всего от этого страдают дети, отметил Мелин.

"Решения подобных климатических проблем нужно демонстрировать также и детям, потому что на них это сказывается особенно сильно. И я уверен, что когда они увидят результаты, они станут главными поборниками климатических действий", - сказал он