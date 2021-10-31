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Лидеры саммита G20 договорились высадить триллион деревьев на Земле до 2030 года

Лидеры саммита G20 договорились высадить триллион деревьев на Земле до 2030 года Лидеры G20 по итогам саммита в Риме подписали декларацию о высадке 1 триллиона деревьев на планете до 2030 года.
Экология
31 октября 2021 г. 23:35
Лидеры саммита G20 договорились высадить триллион деревьев на Земле до 2030 года

Лидеры G20 по итогам саммита в Риме подписали декларацию о высадке 1 триллиона деревьев на планете до 2030 года.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный Дворец Киджи.

"Мы разделяем амбициозную цель совместно высадить 1 000 миллиардов деревьев, уделив особое внимание наиболее деградировавшим экосистемам планеты", - указано в документе.

Подписавшие документ стороны также призвали другие страны объединить усилия совместно с G20 для достижения этой глобальной цели, в том числе через проекты по климату с участием частного сектора и гражданского общества.

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