Летом в Азербайджане зафиксировано рекордное количество селей и паводков

Летом текущего года в Азербайджане было зафиксировано 147 селей и паводков, что стало рекордным показателем по стране.

Летом текущего года в Азербайджане было зафиксировано 147 селей и паводков, что стало рекордным показателем по стране.

Как передает Report, об этом заявил начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов на организованном в Баку круглом столе на тему глобальных климатических изменений.

Махмудов отметил, что изменения климата, наблюдающиеся в мире за последние 10 лет, не обошли стороной и Азербайджан:

"Часто задавался вопрос, почему зимой погода такая мягкая. В ноябре наблюдалось повышение температуры воздуха до 24 градусов. Это именно последствия изменения климата", - сказал он.

Он также отметил, что служба гидрометеорологии проводит работу по прогнозированию опасных атмосферных явлений: "В Азербайджане продолжается работа для реализации программы SMS-радар, исследуется международный опыт. Также изучается опыт Турции, запланирована встреча экспертной группы. В следующем году мы начнем применять современный международный опыт".